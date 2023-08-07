«Пустая бравада» – эксперт не верит в способность Трампа остановить войну

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Несмотря на свои обещания, экс-президент США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если снова возглавит Белый дом.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война будет тянуться. Это ужасно. Гибнут люди и на той, и на другой стороне. Это всё наши люди. Я сам из Киева, у меня там родственники, друзья. То, что происходит, это ужасно. Трамп, конечно, обещает это всё остановить, но мне кажется, что это какая-то бравада. Непонятно, как он может это сделать. Наверное, будет какая-то встреча с Путиным, может, до чего-то даже договорятся», – сказал Лозанский.