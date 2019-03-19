«Путину было скучно»: Крымские эксперты раскритиковали организаторов «встречи с общественностью»

19.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

На вчерашней встрече президента Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя не были упомянуты многие по-настоящему острые проблемы полуострова, возникает вопрос к организатором мероприятия, составлявшим списки приглашенных.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили крымские политические эксперты.

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«На мой взгляд, это не совсем была общественность. Это были представители некоего слоя, допущенного до подобного рода мероприятий, поэтому рассчитывать на то, что они будут поднимать какие-то острые вопросы, совершенно не следовало.

Для меня остается загадкой только одно – это президентские службы на таком «дресс-коде» настаивали или это самодеятельность местных руководителей?

Если местным дозволяется такая самодеятельность при организации встречи с президентом, то все равно – вопрос к президентским службам. Если надо, чтобы значительную часть времени люди занимались самопиаром или отбивали земные поклоны президенту, тогда не надо было называть их «общественностью».

Если речь идет о том, чтобы поговорить о наших дальнейших задачах, перспективах и так далее, то, наверное, сам формат и подбор участников должны быть другими», – сказал крымский политолог Андрей Никифоров.

Его коллега Сергей Киселев добавил, что вопросы, прозвучавшие в Симферополе, оказались скучными, и это было видно по президенту:

«Мне кажется, что президенту было скучно. Он, в принципе, достаточно глубоко владеет информацией по Крыму. Нужно отметить, что вопросы из Севастополя были более деловые, чем вопросы от крымчан. Совсем неприлично звучали прогибы в советском духе.

Проблема в том, что не было задано практически ни одного вопроса, который касался бы проблем собственно крымчан, которые живут тут. Задавались вопросы о цене билетов для полетов в Крым, почему-то, а не из Крыма, говорилось о проблемах с виноградниками, но ни слова не сказано о передаче в частные руки, продаже «Массандры», ну и другие вопросы.

Те же кортики, которые никакого отношения не имеют к Крыму как таковому. Мне кажется, что Путин, все-таки, остался неудовлетворен этой встречей. Ни ярких вопросов, ни ярких тем», – считает Киселев.