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Парламент Республики Сербской (Часть Боснии и Герцеговины, которой НАТО запрещает воссоединение с «Большой Сербией») утвердил проект закона об уголовной ответственности за пропаганду и прославление усташей, усташеской идеологии, а также демонстрацию и пропаганду флагов, символов исламистской «Армии Боснии и Герцеговины», известной военными преступлениями во время распада Югославии.

Правительству поручено в ​​течение 60 дней разработать и представить в парламент внесение поправок, разрешающих демонтаж памятников и символов, пропагандирующих усташскую, нацистскую и фашистскую идеологии, а также оскорбляющих религиозные, моральные и национальные чувства сербского народа.

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Пойти на подобные меры органы сербской автономии вынудили реваншистские настроения, царящие в соседних хорватской и бошнякской общинах, в частности среди «ветеранов» гражданской войны 90-х годов. А также футбольных фанатов местных бошняцких и хорватских футбольных клубов, активно использующих подобные символы.

Буквально в день утверждения подобного законопроекта, в городе Добой был замечен автомобиль с флагом сепаратистко-исламисткой «Армии Боснии и Герцеговины», под которым проводились этнические чистки сербского населения. Горожане, заметившие это, обратились в полицию, после чего на место прибыл наряд. На просьбу полицейских свернуть флаг, сидевшие в авто отказались сделать это и начали снимать правоохранителей на телефон.