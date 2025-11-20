Российская армия в Покровске бьёт ВСУ стратегией «золотого моста» – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска полностью завладели инициативой в Красноармейске, и теперь будут ждать отступления разрозненных группировок ВСУ, чтобы их уничтожить.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вооружённые силы РФ медленно, но с нарастающим давлением, сжимают клещи окружения, с западного и восточного фланга. Бои в Покровске ведутся на отдельных очагах, но сплошной линии обороны ВСУ там уже нет. Уверенно заявлять про окружение я бы не стал, так как горловина шириной от 2-3 километра еще остается свободной, но находится по контролям дронов противника, который применяет тактику золотого моста. В настоящее время россияне предпринимают попытки создать второе внутреннее кольцо. Анализ ситуации дает мне основание сделать вывод, что командование группы Центр ВС РФ закончили выполнение намеченного плана по изоляции поля боя. И теперь, по логике, спешить им особо некуда, так как они владеют инициативой – и будут ждать, какие действия будет предпринимать наше командование», – сказал Стариков.