Ситуация тяжелая, местами критическая – экс-замначальника Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для украинских войск на фронте наступает не просто тяжелая ситуация, а критическая. Они не могут остановить планомерное продвижение российской армии, которая готовится взять в окружение очередной город на Донбассе.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинских войск на фронте наступает не просто тяжелая ситуация, а критическая. Они не...

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«Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях – критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск, которое обеспечивает захват населенных пунктов. Борьба идет за отдельные населенные пункты, а потом это превращается в направление, продвижение дальше и так далее.

Но передвижение дальше в нашу сторону, то есть, захват наших территорий. Ситуация относительно Горняка и Кураховки – это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел. До этих пор силам обороны Украины удавалось медленно отходить из этого района, нанося большие потери в вооружении и технике противника, живой силе. Однако, поскольку у основания этого охвата расстояние уменьшается, то ситуация как раз усугубляется у Курахово», – переживал Романенко.

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