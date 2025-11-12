Слуцкому запретили упоминать имя Путина всуе

Елена Острякова.  
12.11.2025 11:34
  (Мск) , Москва
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий решил покритиковать лидера КПРФ Геннадия Зюганова за то, что тот назвал ключевую ставку ЦБ РФ «идиотской».

Полемика развернулась на заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу обратиться к Геннадию Андреевичу. Нам надо в этом зале следить за риторикой. «Идиотская ставка». Мы только-только обсуждали и к себе должны сами предъявить претензии. Нам надо четко понимать, что в сегодняшних условиях очень непросто правительству и центральному банку. То, что происходит, согласовано с президентом…», – сказал Слуцкий.

Тут его перебил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Леонид Эдуардович, не надо здесь ссылок на президента. Вы разговаривали? Нет. Кто согласовывал? Пускай правительство отвечает за свое, Центральный банк – за свое. Наша задача – спрашивать. Президент – глава государства. Заканчивайте все. В том числе, и министры, которые приходят и ссылаются. Пускай берут и работают. Так же, как политические деятели. И отвечают за свое. Президент делает все, чтобы страна развивалась. Поручения дает. А вот исполняют их или нет, вопрос. И мы как ответственные политики должны за это спросить», – отчитал депутата Володин.

«Принимается, Вячеслав Викторович, принимается», – покорно согласился Слуцкий и продолжил защищать Центробанк «со ссылками на себя».

