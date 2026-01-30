Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России пора открыто объявить, что она собирается освобождать все исторические русские земли на Украине, включая не только Одессу, но и Чернигов с Киевом.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Решительно заявить о своих территориальных притязаниях. И они должны быть не такие тихие. Мы должны определить минимальный рубеж – это должен быть Чернигов-Одесса. А максимальный рубеж завершения операции – мы должны выйти к Киеву на тот берег Днепра. Это максимальный рубеж. А Волынь и Галиция – это уже дальнейшие переговоры, кто хочет, придет, кто не хочет, до свидания, идите сами определяйтесь», – сказал Матвийчук.