Алиса Вайдель: «Пора потребовать от Киева компенсацию за взорванный газопровод»
Берлин должен потребовать от Киева возмещение убытков за теракт на газопроводе «Северный поток».
Об этом на заседании в Бундестаге заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В интересах Германии быстро положить конец войне на Украине. Германия должна участвовать в мирном процессе, чтобы обеспечить свои собственные интересы.
Германии необходимо предотвратить членство Украины в ЕС и НАТО, а также дальнейшие трансферты из Германии. Скорее, мы должны потребовать компенсацию за террористическую атаку на жизненно важную для Германии инфраструктуру газопровода «Северный поток», за которую Киев, очевидно, несет ответственность».
Вайдель потребовала ограничить прием беженцев с Украины и готовить их депортацию.
«Мы должны положить конец массовой миграции и, насколько это возможно, обратить ее вспять. Нам нужна миграционная политика с исключительным пограничным контролем и строгими депортациями.
А также отключение социальных и финансовых миграционных магнитов. Нам нужен иммиграционный мораторий», – добавила политик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: