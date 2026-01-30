Берлин должен потребовать от Киева возмещение убытков за теракт на газопроводе «Северный поток».

Об этом на заседании в Бундестаге заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германии необходимо предотвратить членство Украины в ЕС и НАТО , а также дальнейшие трансферты из Германии. Скорее, мы должны потребовать компенсацию за террористическую атаку на жизненно важную для Германии инфраструктуру газопровода «Северный поток» , за которую Киев, очевидно, несет ответственность».

«В интересах Германии быстро положить конец войне на Украине. Германия должна участвовать в мирном процессе, чтобы обеспечить свои собственные интересы.

Вайдель потребовала ограничить прием беженцев с Украины и готовить их депортацию.

«Мы должны положить конец массовой миграции и, насколько это возможно, обратить ее вспять. Нам нужна миграционная политика с исключительным пограничным контролем и строгими депортациями.

А также отключение социальных и финансовых миграционных магнитов. Нам нужен иммиграционный мораторий», – добавила политик.