Запоздалое прозрение садиста из ВСУ: Культ Бандеры – это схроны при свечах, туберкулёз и превращение в укро-Талибан

Вадим Москаленко.  
30.01.2026 13:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 342
 
Война, Дзен, Украина


Если войну не прекратить, то Украина очень быстро деградирует и одичает. Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже прошли ту черту, когда воюем дольше, чем была немецко-советская война. И возникает вопрос: несмотря на шапкозакидательство, культ Бандеры, лозунги «до последнего деда в последнем селе» – почему это не сработало?

Сегодня мы примерно 500 километров квадратных в месяц теряем. Это территория Киева. Уже не просто дроны, а даже РСЗО долетает до Запорожья, даже в Харьков уже опасно ездить на поезде», – сказал Друзенко.

«Вот, талибы выиграли свою войну. Готовы мы превратиться в талибов? Минимум комфорта, полная децентрализация – это и есть культ УПА.

Уйдём в схроны, подальше от света. Средняя продолжительность жизни – 30 лет: или убьют, или умрёт от туберкулёза. Романтика! Только мир не стоит на месте: тут идёт война за чипы, а мы уйдём в схроны.

Но ведь талибы победили. И если мы уйдём в эту парадигму, то, вероятно, победим. Но у талибов, вон, недавно показывали, что они построили 1,7 километров дороги в Кабуле, и это большое достижение.

Если мы хотим, чтобы каждый километр дороги был национальным праздником – возможно, это выход. Но я не хочу в такой стране жить», – подытожил он.

