СБУ держит в заложниках семьи насильно мобилизованных

Чтобы предотвратить массовую сдачу всушников в плен и другие «сюрпризы» с фронта, СБУ фактически держит в заложниках семьи военнослужащих.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые подразделения ВСУ находятся в окружении. Но почему мы не видим тех колонн пленных, которые были, когда мы их окружили в Мариуполе?» – спросил ведущий.

«Сами военнослужащие, даже те, которые насильно мобилизованы, имеют бациллу страха. Режим Зеленского сумел внедрить такую систему круговой поруки, что за солдатика, который находится на поле боя, отвечают его родители. Папа, мама, братья – они все под колпаком СБУ, и это является таким фактором. Второе. Дело в том, что сам факт перехода в плен подразумевает сохранение жизни. А ведь он потом передается обратно на Украину, и опять его отсылают на фронт. И еще один момент. Режим-то не поменялся. Его присутствие на то, что он был в плену в россиян и возвращен на Украину – это усугубляет его вину перед режимом. То есть вот этот комплекс вины, страха, и озлобления, достаточно очень мощный еще, он не стал критическим», – ответил Матвийчук.