Советское коммунальное наследие отомстило рагулям: во Львове усугубляются проблемы с водоснабжением

Износ украинских водопроводов приводит к колоссальным проблемам с водоснабжением на Западной Украине.

Об этом в эфире львовского канала «Первый Западный» заявил директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что недавно Львов три дня сидел без воды, и поинтересовался, кто виноват в этом.

«Ситуация такова, что десятилетиями украинские водоканалы являются недофинансированными. Они недоинвестированы, ездят на совершенно старой технике, пользуются старым оборудованием, эксплуатируют абсолютно устаревшие сети, заслонки, помпы», – сказал эксперт.

При этом он жалуется, что водоканалы, в отличие от теплокомунэнерго, не могут остановить работу одного водопровода летом для ремонта другого.

«Они спроектированы так, что у них нет двух-трех параллельных нитей, как это делается в других странах. У нас идет одна нитка. И если с этой ниткой какая-то проблема, то у нас бывают такие ситуации», – говорит Павлюк.

По его словам, нужно менять стандарт строительства водопроводов, но говорит, что на это не хватает денег.

