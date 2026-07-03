Ставки велики: Запад манит русских спортсменов продолжать выступать без флага

Михаил Рябов.  
03.07.2026 15:09
  (Мск) , Москва
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Россия, Спорт


Международный союз конькобежцев сделал вид, что пошел на смягчение санкций в отношении России, разрешив спортсменам – гражданам РФ выступать в т.н. «нейтральном статусе» – без символики своей страны, флага и гимна.

Фальшивая уступка тут же вызвала одобрение либералов и возмущение патриотов.

Международный союз конькобежцев сделал вид, что пошел на смягчение санкций в отношении России, разрешив...

«Это хорошее решение, пусть и возвращение без флага. Во-первых, потому что мировое фигурное катание без России становится хуже, как и хоккей, кстати. Во-вторых, поколение российских фигуристов, которые не выступали на международных соревнованиях, должны быть вознаграждены за терпение и труд. Я вообще не представляю, как готовится, отказываться от всего и выступать на чемпионате Первого канала по прыжкам», – радуется публицист Кирилл Шулика, бывший автор закрытого «Эха Москвы».

Иного мнения придерживается политолог Юрий Баранчик.

«По поводу аргумента, который часто приводят некоторые эксперты, что, мол, спортсмены четыре года готовятся к соревнованиям, и нельзя им запрещать участвовать, мол, четыре года тренировок будут потрачены впустую…

Целиком готов поддержать такую логику. Но только в одном случае – если она будет действовать и в отношении ракетчиков наших доблестных СЯС. Люди ведь тоже тренируются. И не менее напряженно, чем спортсмены…

При том уровень ответственности, стратегические задачи, которые перед ними ставит Родина, у них на порядки выше, чем у бегунов, пловцов, поднимателей утяжелителей разных и т.д. Они тоже должны, наверное, как и спортсмены, иметь свой шанс выступить на своей Олимпиаде. Хоть разок. Иначе годы тренировок будут потрачены зря. Железная логика».

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Чья позиция возьмёт верх?

Есть шанс, что победит патриотическая точка зрения. Буквально накануне российская сборная по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии, где спортсменам предложили выступить  без флага и гимна — в нейтральном статусе. А ранее сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в соревнованиях в Румынии по той же причине.

Тем более, что даже выступление в статусе «нейтралов» не гарантирует от выходок украинцев. Вот что недавно произошло на чемпионате Европы по пилонному спорту, где победила русская Дарья Левченкова, обойдя украинку Еву Корыстову.

«Было обговорено, что наша спортсменка не будет тянуть руку украинской для рукопожатия, а кивнет ей. Кивок Корыстова встретила с брезгливой гримасой. Когда русская и венгерская спортсменки пытались фотографировать на пьедестале, Корыстова настырно старалась лезть в каждый кадр с украинским флагом, чтобы испортить фотографии», – рассказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

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