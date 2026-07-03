Ставки велики: Запад манит русских спортсменов продолжать выступать без флага

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Международный союз конькобежцев сделал вид, что пошел на смягчение санкций в отношении России, разрешив спортсменам – гражданам РФ выступать в т.н. «нейтральном статусе» – без символики своей страны, флага и гимна.

Фальшивая уступка тут же вызвала одобрение либералов и возмущение патриотов.

«Это хорошее решение, пусть и возвращение без флага. Во-первых, потому что мировое фигурное катание без России становится хуже, как и хоккей, кстати. Во-вторых, поколение российских фигуристов, которые не выступали на международных соревнованиях, должны быть вознаграждены за терпение и труд. Я вообще не представляю, как готовится, отказываться от всего и выступать на чемпионате Первого канала по прыжкам», – радуется публицист Кирилл Шулика, бывший автор закрытого «Эха Москвы».

Иного мнения придерживается политолог Юрий Баранчик.

«По поводу аргумента, который часто приводят некоторые эксперты, что, мол, спортсмены четыре года готовятся к соревнованиям, и нельзя им запрещать участвовать, мол, четыре года тренировок будут потрачены впустую… Целиком готов поддержать такую логику. Но только в одном случае – если она будет действовать и в отношении ракетчиков наших доблестных СЯС. Люди ведь тоже тренируются. И не менее напряженно, чем спортсмены… При том уровень ответственности, стратегические задачи, которые перед ними ставит Родина, у них на порядки выше, чем у бегунов, пловцов, поднимателей утяжелителей разных и т.д. Они тоже должны, наверное, как и спортсмены, иметь свой шанс выступить на своей Олимпиаде. Хоть разок. Иначе годы тренировок будут потрачены зря. Железная логика».

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Чья позиция возьмёт верх?

Есть шанс, что победит патриотическая точка зрения. Буквально накануне российская сборная по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии, где спортсменам предложили выступить без флага и гимна — в нейтральном статусе. А ранее сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в соревнованиях в Румынии по той же причине.

Тем более, что даже выступление в статусе «нейтралов» не гарантирует от выходок украинцев. Вот что недавно произошло на чемпионате Европы по пилонному спорту, где победила русская Дарья Левченкова, обойдя украинку Еву Корыстову.