«Страпонят украинскую армию и народ, а удовольствие получает только министр» – депутат Рады

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Издевательства, пытки и вымогательство широко распространены в большинстве подразделений украинской армии, а правительство и парламент делают вид, что всё в порядке.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы который день наблюдаем разборку с 425 полком «Скала». И все делают большие глаза и говорят: «Не может быть!» Такое ощущение, что вы впервые об этом услышали! И что у нас проблемы только со «Скалой». Вы что, забыли про 225, 59, 57 полки, про 10 ОГШБ, про 153, 82, 210, 95, 92 47, 80 бригады?! Я могу этот список продолжать и продолжать. Но почему-то никто не говорит, какие издевательства происходят в армии», – сказала Скороход.