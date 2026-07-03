«Страпонят украинскую армию и народ, а удовольствие получает только министр» – депутат Рады

Максим Столяров.  
03.07.2026 14:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Издевательства, пытки и вымогательство широко распространены в большинстве подразделений украинской армии, а правительство и парламент делают вид, что всё в порядке.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Издевательства, пытки и вымогательство широко распространены в большинстве подразделений украинской армии, а правительство и...

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«Мы который день наблюдаем разборку с 425 полком «Скала». И все делают большие глаза и говорят: «Не может быть!» Такое ощущение, что вы впервые об этом услышали! И что у нас проблемы только со «Скалой».

Вы что, забыли про 225, 59, 57 полки, про 10 ОГШБ, про 153, 82, 210, 95, 92 47, 80 бригады?! Я могу этот список продолжать и продолжать.

Но почему-то никто не говорит,  какие издевательства происходят в армии», – сказала Скороход.

«У нас насильственная мобилизация – это следствие, а не первопричина. Потому что люди больше не доверяют армии и власти. Потому что понимают, что, попадая в армию, останутся там до последнего, до победы. А что такое победа, и когда она наступит?

Неужели люди должны испытывать на себе избиения, ямы, пытки. Что это за воспитание – садить людей на бутылку? Что это за «деревья покорности»? Что это за невыплаты боевых? Кумовство в командовании.

Людей месяцами не выводят с позиций, и ненадлежащее медицинское обеспечение. Сколько у нас военных погибло от воспаления лёгких, потому что их не отпускали на лечение!

Мне на днях один командир, сказал: военные забыли, кто они – или давно зэки, или полицаи. Это страшные вещи, с которыми мы должны работать, а не смотреть в сторону, и говорить, что мы этого не видим!

Нельзя продолжать издеваться украинским народом. Потому что пока страпонят украинскую армию, и страпонят украинский народ, удовольствие получает только министр», – подытожила депутат.

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English version :: Читать на английском «Страпонят украинскую армию и народ, а удовольствие получает только министр» – депутат Рады

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