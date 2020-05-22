Стрелков: Кремль меняет подход к будущему Донбасса

22.05.2020, Москва, Максим Карпенко

В российском руководстве начали постепенно меняться настроения в отношении Донбасса: если раньше основной мыслью было выполнение «Минских соглашений», то сегодня уже идут разговоры о том, чтобы взять республики под свою защиту и включить в состав РФ.

Об этом в своем блоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, свидетельством тому являются эфиры известного российского телеведущего Владимира Соловьева.

«Пока я не вижу никаких серьезных изменений курса Российской Федерации в отношении «уважаемых киевских партнеров». Пока идут только первые попытки изменения этого курса, осторожные, но эти попытки тоже очень важны.

Вот, например, господин Соловьев, который шесть лет топил из всех утюгов за «Минские соглашения, за примирение с Украиной и за возвращение Донбасса в состав Украины, теперь, пока еще не с телеэкрана, а в своем частном Ютуб-канале, начинает рассказывать о том, что надо Донбасс взять под защиту России и воссоединить его с Россией в качестве федеральных округов.

Это серьезный момент. Это действительно серьезный момент, это показывает, что, по крайней мере, часть нашей политической «элиты» поняла, что никакого прощения не дождется, что на пути примирения с Украиной ждут только подзатыльники, и закончится все плохо. Но до уровня высших чиновников это еще не дошло, потому говорить о кардинальной смене курса еще рано», – заявил Стрелков.