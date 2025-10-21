Трамп собирается лишить Европу инвесторов, натравив её на Россию

США подталкивают ЕС к войне с Россией, чтобы усугубить европейский экономический кризис, и пограбить «союзника».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главные цели Трампа остались неизменными – ему нужно удержать Европу на ее нынешнем треке. Нынешний трек – это когда Европа сделала ставки на Украину и на милитаризацию», – сказал Коктыш.

«Штаты прекрасно понимают, что в момент очередной встряски европейская экономика и европейские рынки окажутся настолько слабы и неустойчивы, что настанет то самое время, когда нужно будет гнать инвестора из евро в доллар.

Не то, чтобы для США было все так хорошо, но здесь важно, чтобы у Европы было хуже. Поэтому Европа интересна как донор, откуда в своё время нужно будет изъять деньги инвесторов и перевести их в американскую экономику», – добавил он.