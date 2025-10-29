Украина будет уничтожена как государство и нация – Такер Карлсон
Украина перестанет существовать как нация в ходе конфликта с Россией, и Европа не сможет ей помочь.
Об этом в эфире телеканала RTVI заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они не могут выиграть эту войну. Все, что из-за нее происходит, разрушает Европу. Она уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Зеленский, они изменили закон в Украине, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли, они могут покупать землю Украины. Мужское население страны было уничтожено, они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира, и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что таков и был план, если честно», – заявил Карлсон.
Журналист считает, что Европа не сможет помочь Украине победить Россию, но может лишь угробить себя в ходе конфликта.
«Европа разваливается на глазах, потому, что те же люди, те же идеи, которые втянули нас в эту войну в России, доминировали в Европе в течение 80 лет, и это полностью разрушило ее. Понимаете, после тысяч лет создания этой невероятно сложной и прекрасной культуры, величайшей из всех, что когда-либо видел мир, эта христианская цивилизация была полностью разрушена за 100 лет, и я от этого безумно грустен.
Нет, с практической точки зрения нет, конечно. Они не победят Россию. Россия, как вы знаете, это промышленная держава, держава с ресурсами, а также близкий военный союзник Китая на данный момент. Ну это шутка. Это конечно шутка. Конечно они не победят Россию. Все, что они могут сделать, так это уничтожить себя и весь мир из-за обмена ядерными ударами. Так что это безумие», – подчеркнул американец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: