Украина должна кинуть кредиторов, сославшись на войну в Донбассе – украинский эксперт

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Наложение пандемии коронавируса на ситуацию фактического продолжения войны дает Украине повод заявить об отсрочке выплат по внешним долгам из-за форс-мажорных обстоятельств.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с кризисом коронавируса можно использовать эту ситуацию для решения частных тактических либо стратегических задач. Я не вижу ни малейшей сложности, чисто технической, для нового правительства заявить внешним кредиторам: «ребята у нас форс-мажор, у нас на войну, которую мы продолжаем вести, наложилась еще ситуация с мировым кризисом, закрытием границ из-за коронавируса. Поэтому, извините. Мы не отказываемся от обязательств, но обслуживать свой долг, оплачивать его, будем после окончания войны и кризиса. А если вы с этим не согласны – вообще никогда ничего не получите. У вас есть только два варианта – либо согласиться на наши условия, либо забыть о тех ресурсах которые вы сюда вкладывали, навсегда».

Это можно сделать, и тогда у Украины освобождается порядка полутриллиона гривен, которые можно использовать на что хочешь. Только вот это самое «что хочешь» изначально желательно прописать в виде стратегий, планов, задач – с назначением ответственных и сроков исполнения. Иначе любую сумму можно благополучно проесть и пропить, а потом с удивлением обнаружить, что ее нет.

Как это, между прочим, было сделано правительством Яценюка – в течение 2015-2016 года мы получили кредитов и различных видов поддержки на фантастическую сумму, сравнимую по размеру с государственным бюджетом Украины. В течение двух лет мы получили еще один бюджет Украины. И что, это кто-то заметил из граждан?

Зато сейчас очень четко ощущаем последствия проведенных реформ за это время. Все проблемы в экономике, которые у нас есть – это прямое следствие и результат «весьма успешных» реформ, которые проводили. Только когда эти реформы проводили, нам рассказывали сказки об их целях и задачах, а в реальности все было совершенно иначе», – сомневается в успехе собственной идеи эксперт.