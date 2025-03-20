Украина имеет шанс сохраниться только как дружественный сосед России – сенатор Басюк

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России не нужна вся территория Украины, но она не сохранит государственность, если не будет переформатирована. Чтобы сохранить субьектность, Украине придется стать дружественной Российской Федерации и перестать нести угрозу.

Об этом в эфире «Украина.ру» заявил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужна вся территория Украины, но она не сохранит государственность, если не будет...

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«Мы не против и никогда не возражали против сохранения Украины как государства. Мы всегда говорили, что Украина не должна использоваться против России. Поэтому, в моем понимании, неважно, где мы остановимся, мы можем остановиться на границах Польши.

Но в Киеве, если Украина сохранится как международный субъект, должны находиться правительство и власть, которая будет дружественно относиться к России.

Там не будет ни нацистов, там не будет ни бандеровцев, там будет русский язык, там будут те старые исторические улицы, которые были.

Ну вот, собственно говоря, что нужно для России, чтобы рядом был нормальный сосед, нам на самом деле территорий своих хватает, не задача захватить что-то дополнительно и у кого-то что-то забрать, а задача в том, чтобы иметь нормального соседа под боком», – подчеркнул Басюк.

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