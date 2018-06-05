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Украина начала готовиться к отмене антироссийских санкций Евросоюзом
Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает реальной отмену Европой антироссийских санкций. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С момента начала российской агрессии мы имеем в результате нашей и наших партнеров большой работы общую позицию, которая иногда в жестких дискуссиях проводится странами Запада. Если бы Россия пробила какие-то дырки, мы бы это уже почувствовали – санкции бы не продлялись.
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Но мы не можем откидывать возможность такого развития событий в будущем, с учетом того, какие новые силы начинают работать в разных европейских странах. Мы должны понимать, что этот вызов реалистичный», – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она полагает, что инициатором отмены санкций выступит не Франция, несмотря на последние заявления Эммануэля Макрона, а Италия или Испания.
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