Украина всегда была «государством стационарного бандита» – Соскин

Вадим Москаленко.  
16.11.2025 16:15
  , Киев
Просмотров: 1022
 
Любая власть на Украине быстро превращается в бандитскую группировку, которая безжалостно уничтожает конкурентов и грабит население.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина – это государство стационарного бандита. Для каждой провинциальной банды важно захватить какой-нибудь первый территориальный пункт.

Когда она его захватывает, она начинает уничтожать другие банды в этом населённом пункте, параллельно обращаясь к тем, которые в этом населённом пункте занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, с предложением защиты в обмен на 10-15% от дохода. После этого эта банда начинает другие банды уничтожать», – объяснил Соскин.

«И разве на Украине не так? Каждый политический период так происходит. Сейчас особенно после того, как бойню развязали. Санкции, убийства, аресты и прочее со всеми конкурентами.

Казалось бы, Коломойский взрастил Зеленского, но он сидит. Ещё и решение Лондонского суда по Боголюбову и Коломойскому по Привату, что они должны там чуть ли не 3 миллиарда баксов выплатить за то, что они ограбили свой же банк», – резюмировал эксперт.

