Украинская власть нашла способ избавиться от ветеранов ВСУ – экс-боевик

Украинское руководство боится возвращения с фронта миллиона озлобленных всушников – и ищет способы от них избавиться.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пятый пункт плана Зеленского – отправить украинских солдат после окончания войны в НАТО. Они говорят, что будет очень много солдат, которые захотят остаться в армии, и чтобы дальше обороняться от мирового зла – они отправят их в Европу.

А нет… просто-напросто миллионная армия по окончанию войны придёт домой. А зарплаты и работы уже нет. И они посмотрят на происходящее в стране, как тут покупались «Бэнтли», «Лимузины», квартиры… и вся эта фигня. И эта миллионная армия начнёт задавать миллион вопросов», – сказал Лапин.