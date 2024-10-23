Украинская власть нашла способ избавиться от ветеранов ВСУ – экс-боевик

Вадим Москаленко.  
23.10.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское руководство боится возвращения с фронта миллиона озлобленных всушников – и ищет способы от них избавиться.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство боится возвращения с фронта миллиона озлобленных всушников – и ищет способы от...

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«Пятый пункт плана Зеленского – отправить украинских солдат после окончания войны в НАТО. Они говорят, что будет очень много солдат, которые захотят остаться в армии, и чтобы дальше обороняться от мирового зла – они отправят их в Европу.

А нет… просто-напросто миллионная армия по окончанию войны придёт домой. А зарплаты и работы уже нет. И они посмотрят на происходящее в стране, как тут покупались «Бэнтли», «Лимузины», квартиры… и вся эта фигня. И эта миллионная армия начнёт задавать миллион вопросов», – сказал Лапин.

«А если они дальше останутся в армии, и их за зарплату от западных партнёров отправят в страны Балтии, они не будут задавать вопросов про Украину. И не выйдут на Майдан.

Уже сегодня власть понимает, что забронированные и счастливые мусора и пенсионеры МВД её не защитят. Поэтому и появился этот пятый пункт… впаривают», – добавил офицер.

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