Украинский дронщик: Надо сжечь Кремль – тогда победим Россию

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Удары ВСУ должны сконцентрироваться на символических местах в Москве, только так можно деморализовать русских.

Об этом в своем блоге пишет украинский дронщик Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг не собирается останавливать войну. Страшный удар по Киеву поддержало большинство жителей империи. Они будут перерезать друг другу глотки в очередях за бензином, и одновременно яростно ненавидеть нас… Дугин призвал усилить удары по Киеву. Настаивает бить по «символически значимым» целям… Для россиян это очень важно – так же, как важны для них их скрепы, символы, фетиши, звезды Кремля…», – пишет бандеровец.

Он требует сосредоточиться на ударах по Москве.

«Никого не интересует провинция; все революции и перевороты всегда делались в столицах. Вся их культура, проза, поэзия, кино крутятся вокруг столиц, как Голливуд вокруг Рождества и Дня независимости США… В годы Второй мировой войны немцы бросили все ресурсы на взятие Москвы, Сталин собрал под Москвой все свои силы: «Отступать некуда – позади Москва». За годы Холодной войны по договору об ограничении противоракетной обороны разрешалось защищать сотней противоракетных ракет один район… Советские руководители выбрали Москву… Поэтому, сколько бы мы ни жгли НПЗ, сколько бы ни перерезали логистику, – а делать это, безусловно, надо, – не стоит ожидать от россиян недовольства властью… Гораздо важнее символы и скрепы. Сожжём Кремль, вот тогда и скажут, что «царь-то – не настоящий!» – пишет Касьянов.