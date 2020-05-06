Украинский политик предложил ввести в Киев миротворческие войска

06.05.2020, Киев, Михаил Рябов

Деградация украинского государства дошла до степени, представляющей опасность для стран-соседей. У последних во избежание угрозы появился весомый повод для ввода миротворцев на территорию Украины.

Так считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире немало опыта проведения в очень проблемных странах миротворческих миссий. Украина как раз и есть уже той страной, которая сама не может навести у себя же порядок и законность.

И логичным будет ожидание того, что тем больше соседние страны должна беспокоить ситуация в Украине, чем большая протяженность государственной границы у этих стран с Украиной.

Вот на этом принципе и можно говорить, например, об опыте миротворцев, которые спасли мирных жителей в Цхинвале 8-го августа 2008 года. Тогда фашист Саакашвили не смог реализовать план своих заокеанских хозяев по овладению Кавказом и установлению над ним контроля.

Знаково то, что именно фашист Саакашвили, как американский резидент, получающий в госдепе США зарплату, ожидает назначение на очередную высокую должность в Украине. Так что мы будем ждать этого назначения? Уже сегодня эту страшную миссию выполняет Зеленский!

Уже есть все поводы и основания, чтобы страны региона, не кивая в сторону США и ЕвроНАТО, сами приняли решение по Украине», – пишет Журавко в своем блоге.

Он полагает, что для ввода миротворческих войск есть все основания – по вине властей Украины после государственного переворота 2014 года погибли десятки тысяч граждан бывшей советской республики.

«Свыше 15 тысяч погибших. Сожжение людей заживо 2-го мая 2014 в Одессе. Уничтожение инфраструктуры на Донбассе. Уничтожение медицины и санэпидемстанции. Уничтожение производств промышленности, аграрного производства, фермерства и села. Уничтожение подлинной истории и переформатирование памяти, стирание ее с навязыванием чужой истории, не имеющей к нам никакого отношения. Уничтожение жилищно-коммунального хозяйства. Доведение ядерной энергетики до угрозы еще более глобальной и страшной атомной катастрофы. Уничтожение легкой промышленности, судостроения, тепловозостроения, автомобилестроения, авиастроения и космической отрасли. Ликвидация мощного потенциала оборонной промышленности.

Доведение до того, что на Украине брат в брата стреляет, славяне в славян, понимающие друг друга, что на украинском языке, что на русском. Уничтожение самого передового в мире образования с заменой его на безграмотных и непрофессиональных барыг для взращивания молодого поколения, не думающего о будущем и развитии Родины. Смертность уже давно превышает рождаемость. Вымирание населения на уровне геноцида как в фашистских концлагерях», – перечислил Журавко.