«Уже идут разговоры». В Киеве начали «прогрев» к потере «основных городов Донецкой области»

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Российская армия не остановлена – она продолжает владеть инициативой на многих направлениях, сейчас в коридорах украинской власти идут разговоры о том, удастся ли удержать Константиновку.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, какое сейчас направление главного удара – донецкое. Краматорская, Славянская, Константиновская англомерации. И Константиновка сейчас в тяжелом положении. Враг там хоть понемногу, но продвигается… Сейчас уже идут разговоры, до конца лета мы удержим Константиновку, или не удержим. Ситуация там сложная… Дальше у нас есть Дружковка, другие населенные пункты, которые будут давать возможность приближаться все ближе и ближе к основным городам Донецкой области… Он (российский солдат, – авт.) владеет инициативой по многим направлениям, вот как я приводил пример Константиновки, и у нас впереди много работы, чтобы можно было сказать, что враг остановлен, не продвигается, и мы полностью владеем инициативой на поле боя», – заявил Костенко.

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