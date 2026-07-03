«Уже идут разговоры». В Киеве начали «прогрев» к потере «основных городов Донецкой области»

Анатолий Лапин.  
03.07.2026 13:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс


Российская армия не остановлена – она продолжает владеть инициативой на многих направлениях, сейчас в коридорах украинской власти идут разговоры о том, удастся ли удержать Константиновку.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не остановлена – она продолжает владеть инициативой на многих направлениях, сейчас в...

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«Мы видим, какое сейчас направление главного удара – донецкое. Краматорская, Славянская, Константиновская англомерации. И Константиновка сейчас в тяжелом положении. Враг там хоть понемногу, но продвигается…

Сейчас уже идут разговоры, до конца лета мы удержим Константиновку, или не удержим. Ситуация там сложная Дальше у нас есть Дружковка, другие населенные пункты, которые будут давать возможность приближаться все ближе и ближе к основным городам Донецкой области…

Он (российский солдат, – авт.) владеет инициативой по многим направлениям, вот как я приводил пример Константиновки, и у нас впереди много работы, чтобы можно было сказать, что враг остановлен, не продвигается, и мы полностью владеем инициативой на поле боя», – заявил Костенко.

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English version :: Читать на английском «Уже идут разговоры». В Киеве начали «прогрев» к потере «основных городов Донецкой области»

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