В ДНР уличили ВСУ в постановочном обстреле на Донбассе

23.09.2019, Донецк, Александр Гусар

По данным разведки ДНР, обстрел из крупнокалиберной артиллерии, осуществлённый украинской армией на мариупольском направлении, был произведён для журналистов украинских СМИ с целью обвинения Народной милиции ДНР в срыве достигнутых договорённостей.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, применение противником 122 и 152-мм артиллерии на Мариупольском направлении связано с прибытием в зону ответственности 36-й бригады ВСУ десяти групп украинских СМИ, среди которых представители «ICTV», «24 канал», «5 канал», «Интер», «1+1», «Радио Свобода», «Региональная дирекция UA Донбасс», «Настоящее время», «Украина».

«Командиру бригады Николаю Паласу была поставлена задача взять под личный контроль подготовку указанными журналистами постановочных фото и видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции в срыве достигнутых договорённостей. Такими действиями ВСУ продолжают игнорировать указ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о соблюдении режима прекращения огня и ставят под угрозу весь процесс мирного урегулирования», – заявил Ринат Айгистов.

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