30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, США, Украина
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В Киев едет помощник госсекретаря США

Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали посетит польские Варшаву и Краков и столицу Украины Киев в период с 30 сентября по 5 октября, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

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Сообщается, что в Киеве помощник госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов и “временно оккупированных территорий” и внутренне перемещенных лиц, Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине и неправительственными организациями и организациями гражданского общества для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

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