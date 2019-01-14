В Киеве выяснили, что Украину с мирового рынка оружия вытеснил собственный министр обороны

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-министру обороны Украины Дмитрию Саламатину объявлено о подозрении в участии в преступной организации, которая совершила действия направленные на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Он сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ.

“Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова”, государственным предприятием “Антонов” и государственным предприятием “СВТФ “Прогресс” и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн долларов США”, – цитирует Луценко пресс-служба ГПУ.

14 января, Саламатин должен был появиться на допрос в Генеральную прокуратуру.

Саламатин был министром обороны в 2012 году. 8 февраля 2012 год он сменил на посту Михаила Ежеля. 24 декабря 2012 года он был уволен в связи с отставкой Кабинета министров. 25 декабря 2012 года Саламатин был назначен советником Виктора Януковича.

Кроме того, Саламатин во времена Януковича возглавлял государственные компании “Укрспецэкспорт” и “Укроборонпром”. Также избирался нардепом от Партии регионов в 2006-2007 годах. В Украине Саламатин жил с 1999 года, ранее он был гражданином России и работал в коммерческих структурах в Москве.