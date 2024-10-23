Вашингтон угрожает похоронить газовый экспорт РФ

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США намерены уничтожить проект российской компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2».

Об этом помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил «Блумберг ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша цель – не допустить, чтобы «Газпром» продолжал торговать газом, который раньше поставлялся в Европу по трубопроводам, и поставлять его на мировые рынки. Мы уделяем особое внимание флагманскому проекту Кремля «Арктик СПГ-2». Вы видели, как западные страны ввели санкции против судов, которые там загружаются и против поставщиков технологий, которые предоставили оборудование для этого проекта. На данный момент ни один груз, отправленный «Арктик СПГ-2» не нашел покупателей на международном рынке», – сказал Пайетт.

Он также уверяет, что получил заверения от правительства Индии, что она не будет закупать газ с «Арктик СПГ – 2».

Ранее «Блумберг» писал, что Новатэк собрал флот газовозов и уже начал отгрузки с «Арктик СПГ-22. В августе и сентябре три судна пять раз причаливали к экспортному терминалу, есть фотоподтверждения. Согласно данным отслеживания судов, два газовоза идут в Азию по Севморпути.

По информации издания, СПГ предлагается по ценам на 40% ниже спотовых. Уже заключено несколько сделок в Китае и с другими азиатскими покупателями. Так, теневым флотом СПГ-танкеров управляют индийские компании Ocean Speedstar Solutions и Plio Energy Cargo Shipping.