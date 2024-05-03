Вместе с территорией Россия получила 10 миллионов квалифицированных граждан – Карасев

Население Российской Федерации серьезно увеличилось за счет граждан Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев подчеркнул, что при этом, Украина лишилась такого потенциала, и должна задуматься над тем, чтобы не разбрасываться людьми.

«Вместе с аннексией оккупированных территорий они получили дополнительно плюс 10 миллионов образованных, достаточно, подготовленных, квалифицированных граждан. Не знаю, насколько они лояльны, не лояльны, вынужденно, не вынужденно. Понятно, что кто-то вынужденно, а кто-то не вынужденно, кто-то потому, что русский язык, а кто-то не принял это все.

Тем не менее, 10 миллионов у нас минус, а у них – плюс. Я к тому, что надо об этом надо задуматься, потому что нельзя разбрасываться ничем – ни землями, ни людьми, ни временем, ни будущим», – заявил Карасев.