Возвращения на Запад не будет: окончание СВО не сулит России экономических выгод – иноагент
По окончании СВО российскую экономику не ожидает упадок, как это было с США после двух мировых войн.
Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В краткосрочной перспективе условного года можно было бы ожидать некоторого сокращения ВВП или, по крайней мере, стагнации, но все это в пределах около нуля. 1-2% ВВП – абсолютный максимум такого сокращения. Долгосрочно прекращение войны скорее повлияет положительно. Но тоже никакого ралли и бума случиться не может. К этому нет предпосылок», – рассуждал Некрасов.
Он также прогнозирует, что рост российской экономики после отмены всех западных санкций не превысит 0,2-03% ВВП в год.
«Выигрыш российской экономики от отмены санкций многократно меньше, чем изначальный ущерб от их введения. Мы говорим только про те санкции, которые нанесли реальный вред российской экономике.
Например, перестройка 40% внешней торговли с Европы на Китай. Это потребовало очень больших издержек как от государства в логистике, так и для бизнеса, чтобы сменить поставщиков и контрагентов. Но инвестиции уже сделаны. Если даже санкции отменят, возврата к тем масштабам, которые были с европейскими компаниями, не произойдет. Обе стороны будут страховаться», – сказал Некрасов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: