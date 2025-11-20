Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Косовский продюсер Фитим Красничи заявил, что в следующем году стартуют съемки кинофильма об инциденте в Рачаке, который стал поводом для агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

По словам кинодеятеля, в этом международном проекте будут задействованы десятки голливудских киноактеров, включая Роберта Де Ниро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Все контракты с американскими «звёздами» уже подписаны, а прототипом героя Де Ниро станет ни больше, ни меньше отец продюсера.

Уже на подготовительном этапе понятно, что кино будет снято для продвижения западного пропагандистского мифа о «зверской зачистке мирного албанского села югославскими головорезами, после чего светлым рыцарям демократии – НАТО, пришлось вмешаться».

Участие Де Ниро в этом проекте также не случайно, поскольку этот актёр давно работает на американское лево-либеральное «глубинное государство» США. В частности, он публично осуждал Россию за в»мешательство в американские выборы», а затем после начала СВО высказывался в поддержку Украины.

Аналогичным образом действует другой эмиссар Нового Мирового Порядка, коллега Де Ниро – Анджелина Джоли, которая за нескромные гонорары регулярно навещает Украину.

Ранее она сняла кинофильм, продвигающий другой лживый западный нарратив о массовых изнасилованиях сербскими военными бошнякских женщин. Хотя на этапе подготовки ленты американка общалась с родственниками сербов, замученных в концлагерях бошнякских исламистов – про их истории она потом «забыла».

Справка: В январе 1999 года МВД Югославии в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провело в селе Рачак спецоперацию против группы албанских боевиков. Во время штурма было убито несколько десятков сепаратистов. После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах.

На телах были обнаружены входные отверстия от пуль, но на одежде ничего подобного обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать за убитых мирных жителей.