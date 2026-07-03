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Потерявшим лицо израильтянам нужно срочно восстанавливать свою репутацию, что проще всего сделать за счёт показной борьбы с украинский нацизмом.

Об этом в интервью блогеру Александру Лазареву заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас своё слово ещё Израиль скажет, это тоже будет интересно, потому что для них это тоже часть исторической памяти, особенно на фоне того, что отношение к Израилю в мире очень сильно просело. Опросы показывают, что к Израилю очень негативно относятся во многих странах, включая Британию – больше 70%, Германию – 73%, Испанию – 74% негативного отношения. А в Турции – 95%. Это тотальное проседание, учитывая, что в свое время, если не союзнические, то вполне комплементарные отношения были…», – сказал Копатько.

Он обратил внимание, что на днях Израиль назло Турции принял решение о признании геноцида армян. Следующим шагом может быть критика героизации бандеровщины на Украине.