Вслед за Польшей бандеровщину на Украине разглядит Израиль

Максим Столяров.  
03.07.2026 14:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 491
 
Дзен, Израиль, Политика, Украина


Потерявшим лицо израильтянам нужно срочно восстанавливать свою репутацию, что проще всего сделать за счёт показной борьбы с украинский нацизмом.

Об этом в интервью блогеру Александру Лазареву заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерявшим лицо израильтянам нужно срочно восстанавливать свою репутацию, что проще всего сделать за счёт...

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«Сейчас своё слово ещё Израиль скажет, это тоже будет интересно, потому что для них это тоже часть исторической памяти, особенно на фоне того, что отношение к Израилю в мире очень сильно просело.

Опросы показывают, что к Израилю очень негативно относятся во многих странах, включая Британию – больше 70%, Германию – 73%, Испанию – 74% негативного отношения. А в Турции – 95%. Это тотальное проседание, учитывая, что в свое время, если не союзнические, то вполне комплементарные отношения были…», – сказал Копатько.

Он обратил внимание, что на днях Израиль назло Турции принял решение о признании геноцида армян. Следующим шагом может быть критика героизации бандеровщины на Украине.

«Им нужны будут какие-то шаги. И один из шагов – на Украине, потому что там лежит очень большой пласт отношений, связанных со Второй мировой войной, с коллаборационистами. С людьми, которые нанесли и славянам, и евреям большой ущерб.  И вот здесь мы ждем, что вот так и будет развиваться история», – считает социолог.

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