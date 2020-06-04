Янукович тайно спонсировал и Тягнибока, и Яроша

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Андрей Клюев, бывший на момент Майдана секретарем Совбеза Украины, тайно спонсировал Дмитрия Яроша и созданный им тогда «Правый сектор», с расчетом на распыление голосов националистов, ориентировавшихся на «Свободу» Олега Тягнибока.

Об этом в беседе на телеканале «112 Украина» сообщил бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По признанию Добкина, именно финансирование со стороны «регионало» позволило ему нарастить число сторонников, превратиться в серьезную силу и принять активное участие в последующих событиях.

«Мы видели верхушку айсберга, а сколько было переговоров, когда никто не видел? Они приходили, он (Янукович) их пытался задобрить, решал какие-то вопросы, которые ему шептали на ухо. А они чувствовали, что они – сила.

Мне рассказывали, что когда-то вычислили и поймали на Майдане Яроша, он тогда был главой «Правого сектора», и привели его к Клюеву. И в голове у него была просьбы – что взамен получить за то, чтобы не устраивать бунты.

Клюев был чемпион по кулуарным договоренностям, он с коммунистами договаривался, с нацистами договаривался, со своими, с чужими, со всеми. Рассказывали, что предел мечтаний Яроша был – квартира в Киеве и обещание устроить дочку или сына в какую-то фирму в Киеве.

Вместо этого он ушел с огромным финансовым ресурсом, который пустил на умножение и получение новых сторонников.

Клюев думал, что он сделает противовес «Свободе», которая уже обнаглела к тому моменту, и финансовые требования у них увеличились, и вели они себя не совсем по-джентельменски. Он хотел сделать противовес.

Вместо этого он просто вооружил своими же деньгами противников, которые за счет этих денег потом и вынесли и его и Януковича», – сказал Михаил Добкин.

Ранее экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Олейник также признал, что режим Януковича взрастил партию Тягнибока.

«Легко списать все на американцев, радикалов, «Свободу». Прежде всего нам, украинским политикам, надо признать свою вину и ответственность. Не все на своем месте сделали то, что должны были сделать. Начиная с 2010 года, когда пришли к власти, думали не о народе, а об обогащении. Ничего не сделали с коррупцией, с судами и люди справедливо вышли на улицы. И этим гневом воспользовались негодяи. Мы же даже заигрывали с «Свободой» – мы ее вытягивали, те, кто были возле президента, вытягивали, это технология, что если во втором туре они будут с президентом, то он выиграет. Поэтому мы должны нести ответственность» – признался Олейник.