Запад получил от Зеленского все юридические рычаги для уничтожения Украины – эксперт

01.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Недавнее открытие рынка земли завершило процесс демонтажа украинской государственности для перехода страны в колониальное управление.

Об этом в эфире телеканал NewsOne заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, кроме трудовых и финансовых ресурсов Украины, под влиянием Запада оказались и ее природные ресурсы.

«Цинизм ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и тех событий, которые происходили позавчера в Верховной Раде, он в том и состоит, что было принято два ключевых законопроекта, которые переводят Украину под окончательное внешнее управление.

То есть, закон, так называемый «антиколомойский» – закон о банках, и закон о земле. Залоговая схема и, таким образом, через залоговую схему – выведение земельных участков в управление международных финансовых корпораций. Аргентинский сценарий.

Это не произойдет завтра – давайте очень четко понимать, что колониальная политика не предполагает скоропалительных решений – нет.

Мы с 14-го года наблюдаем постепенный демонтаж социального государства, то есть, государства, которое несет обязанности перед своими гражданами по их защите, в некое колониальное формирование, из которого вытягиваются ресурсы трудовые, финансовые – и теперь ресурсные, уже с точки зрения ресурсов непосредственно природных», – заключил Землянский.