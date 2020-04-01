Запад получил от Зеленского все юридические рычаги для уничтожения Украины – эксперт
Недавнее открытие рынка земли завершило процесс демонтажа украинской государственности для перехода страны в колониальное управление.
Об этом в эфире телеканал NewsOne заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, кроме трудовых и финансовых ресурсов Украины, под влиянием Запада оказались и ее природные ресурсы.
«Цинизм ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и тех событий, которые происходили позавчера в Верховной Раде, он в том и состоит, что было принято два ключевых законопроекта, которые переводят Украину под окончательное внешнее управление.
То есть, закон, так называемый «антиколомойский» – закон о банках, и закон о земле. Залоговая схема и, таким образом, через залоговую схему – выведение земельных участков в управление международных финансовых корпораций. Аргентинский сценарий.
Это не произойдет завтра – давайте очень четко понимать, что колониальная политика не предполагает скоропалительных решений – нет.
Мы с 14-го года наблюдаем постепенный демонтаж социального государства, то есть, государства, которое несет обязанности перед своими гражданами по их защите, в некое колониальное формирование, из которого вытягиваются ресурсы трудовые, финансовые – и теперь ресурсные, уже с точки зрения ресурсов непосредственно природных», – заключил Землянский.
Спасибо!
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