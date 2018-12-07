Западу плевать на заявления России о провокациях и беспределе на Украине

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

От Запада ждать нечего: он будет поддерживать Украину против России на всём протяжении конфликта.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот режим заточен против России – то есть, он во всём провальный, Украина стала беднейшей страной в мире, но она стабилизировалась, мобилизовалась против России и готова на любые связки с Западом. А Западу с морально-этической стороны всё равно, что мы говорим про провокации, ужасные вещи по свободе слова и так далее.

Как они президенту Косово Хашиму Тачи прощают продажу органов, как они саудовскому принцу прощают всякие ужасы, Чеченской Ичкерии тоже прощали. Таким образом, нам нечего ждать от Запада, он будет поддерживать Украину против России сколько она будет. Поэтому нам нужно мобилизовываться на этот случай», – заявил Хисамов.