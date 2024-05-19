Зеленский проворовался на «зубах дракона», а Кличко – на туалетной бумаге

Несмотря на войну, украинские чиновники воруют везде, где только могут.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, ну да Бог с ними, с теми уже «зубами дракона» (российское наступление под Харьковом показало, что укрепления не были установлены, но деньги украинские чиновники списали, – ред.). Но, когда мне сбросили, что киевская мэрия туалетную бумагу по 30 гривен за рулон закупают, при ее стоимости в 12… Меня хочется спросить, а вы не обосрались там?

Вы извините, в три раза дороже. Даже на этом «пилят деньги»! Вот это все очень сильно возмущает.

Это на фоне того, что нам заявляют, что «уровень коррупции в стране критически низкий», – негодует Снегирев.