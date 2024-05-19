Зеленский проворовался на «зубах дракона», а Кличко – на туалетной бумаге

Вадим Москаленко.  
19.05.2024 23:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 208
 
Дзен, Коррупция, Украина


Несмотря на войну, украинские чиновники воруют везде, где только могут.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну, украинские чиновники воруют везде, где только могут. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вы знаете, ну да Бог с ними, с теми уже «зубами дракона» (российское наступление под Харьковом показало, что укрепления не были установлены, но деньги украинские чиновники списали, – ред.). Но, когда мне сбросили, что киевская мэрия туалетную бумагу по 30 гривен за рулон закупают, при ее стоимости в 12… Меня хочется спросить, а вы не обосрались там?

Вы извините, в три раза дороже. Даже на этом «пилят деньги»! Вот это все очень сильно возмущает.

Это на фоне того, что нам заявляют, что «уровень коррупции в стране критически низкий», – негодует Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть