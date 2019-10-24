Жители Украины больше всего ждут того, что обещал и не дал Зеленский

24.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Большинство жителей Украины не видят обещанных сдвигов к лучшему или ощущают ухудшение ситуации в стране за последние месяцы.

Соответствующие данные социологического исследования обнародовала компания «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.

При этом 71% отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. Как известно, прекращение войны было одним из главных обещаний Владимира Зеленского (как и его предшественника Петра Порошенко) накануне президентских выборов. Это обещания до сих пор не реализовано.

Наибольшей угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинцев заграницу (56%). Около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения.

Исследование проводилось 19-22 октября 2019 года на контролируемых Киевом территориях, опрошено 2500 человек.