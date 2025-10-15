«Мы попадает в окружение целыми позициями» – боец ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской армии очень не хватает пехоты, а потому нужно усиливать мобилизацию.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил ВСУшник с позывным «Историк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, если мы хотим воевать и остановить противника, нам нужно проводить справедливую и более массовую мобилизацию. Я не в восторге сам от этого всего», – говорит «Историк.

Он вспоминает, что его хейтили турбопатриоты за критику тогдашнего главкома Валерия Залужного, провалившего контрнаступления в 2023-м.

«Я говорил, что с такими успехами мы еще чуть-чуть – головой в забор въедем. Вот мы и въехали. А теперь нам, чтобы хотя бы остановить противника, нужна пехота. И опять же, я хочу подчеркнуть: нам нужно ещё два фактора. Это ужесточить радикально ответственность за провалы, потери и тому подобное. Должны проводиться расследования, каким образом, почему люди попадают в окружение целыми позициями, оттуда не выходят», – считает гость эфира.

Досталось от него и нынешнему главкому Александру Сырскому.

«Нам нужно на законодательном уровне запретить такую креативщину, которую сейчас наш главком любит сделать – куда-нибудь, да наступать», – возмущается военный.

По его словам, контранступление-20223 провалилось по вине командования, «которое неадекватно абсолютно восприняло те условия, в которых находилась наша пехота, и те вопросы, которые на поле боя ей приходилось решать».

«Это было абсолютно безграмотно», – подчеркнул «Историк».

Кроме того, он отдал должное оборонительным сооружениям, которые подготовили русские во время украинского контрнаступления.