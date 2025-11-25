Американский посол: «Русские ловко заставили США вести переговоры против самих себя»

Максим Столяров.  
25.11.2025 21:32
  (Мск) , Москва
«Мирный план» по Украине из 28 пунктов на самом деле якобы разработала Москва и каким-то образом внушила Вашингтону, что это американское предложение, а потом коварно его же отвергла.

Об этом на канале NTD заявил посол США в ОБСЕ во время первой каденции Трампа Джим Гилмор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обратите внимание на то, что во-первых, они сами выдвинули план из 28 пунктов, затем они всё подстроили так, чтобы это выглядело как американское предложение, чтобы мы спорили о том, было это предложение российским или американским. А потом русские его отвергли.

Это отличная тактика ведения переговоров. Вы пишете свой план, встречаетесь с другой стороной, чтобы она согласилась, что это их план, а затем отвергаете его и заставляете американцев вести переговоры против самих себя», – рассуждал он.

«Наконец, европейцы предлагают другой план, который может защитить Европу в будущем, и они его отвергают. Поэтому нам нужно вести переговоры, потому что может происходить что-то, о чём я не знаю, но мы никогда не должны забывать, какова конечная цель русских, и они не отступят, пока не достигнут её, а именно – восстановление своей империи, начиная с Украины», – вещал Гилмор.

