Блокировка звонков в Telegram и Whatsap: подгорело у всех – и у хохлов, и у россиян

Роскомнадзор сегодня официально подтвердил ограничение звонков в иностранных мессенджерах Telegram и Whatsap, ссылаясь на то, что ими часто пользуются мошенники.

Комментаторы спорят, является ли истинной причиной внедрение «государственного» мессенджера Max, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Публицист Алексей Антонов возмущен:

«Учитесь работать в конкурентной среде — продвигайте создаваемые альтернативы среди пользователей рыночно и побеждайте продуктом, а не блокировками всех конкурентов. Монополия неизбежно приведет к деградации вашего собственного продукта, как и произошло с ВК. Это закон экономики. Я не хочу отдавать все записи своих звонков государству, уж извините. И не потому, что я против государства. А потому, что я не знаю, как вы будете их использовать; весьма вероятно, что товарища майора (как обычно) можно будет коррумпировать, и все мои звонки получит кто угодно за мелкий прайс; мы что, первый день знакомы с государственным IT? как так я могу получить переписки из чужого ВК в даркнете, а вот из телеги не могу?».

Негодует и помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов:

«Откровенно вредительское действие, которое привело к срыву военной, гражданской и деловой коммуникации по всей стране. На мой взгляд, такие действия носят внеправовой характер и ограничивают наши конституционные права. И, по-честному, это просто вредительство».

Обозреватель Андрей Гусий упоминает о еще одной проблеме:

«Далеко не везде за пределами России скачивается всячески продвигаемый с иностранным названием отечественный МАХ. Страны называть не буду, но проверено. Таким образом, только что огромное количество родственников потеряли возможность бесплатного общения».

Военкор Александр Коц уверяет, что для зоны СВО будет исключение:

«Принято решение, что в зоне СВО никаких замедлений и блокировок звонков на «синьке» не будет. Для тех, кто использовал мессенджер в своей боевой работе, ничего не поменяется».

Не известно, как будут определяться границы СВО – в Крыму блокировка действует, замечает политик Олег Царев:

«Крым, судя по всему, не считается зоной СВО».

Депутат Госдумы Антон Немкин говорит, что администрации мессенджеров сами виноваты в отказе от сотрудничества с российскими властями:

«Эти мессенджеры уже много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы: они не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных».

Близкая к «Ахмату» волонтер Анастасия Кашеварова утверждает, что блокировка не связана с пиар-кампанией Max:

«Блокировки должны были начаться и без создания этого мессенджера, так как есть опасность киберкатастрофы в России… К 100 тысячам приближалась цифра работающих на СБУ подростков. Этот спрут опутал всю Россию. Резкое падение кибермошенничества и вербовки зафиксировано с момента блокировки звонков в WhatsApp. У хохлов жутко подгорает, работа вражеских колл-центров остановлена».

Блогер Ольга Паулова считает, что любители Telegram все равно найдут выход, как уже было ранее.