«Больше не на кого опереться» – в Лондоне переживают, что Путин зачистил олигархов

Британия и другие западные страны больше не смогут использовать олигархов для создания нестабильности или госпереворота в России.

Об этом во время дискуссии в Лондоне заявил бывший посол Британии в России Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин создал мощную службу безопасности, чтобы избавиться от так называемого класса олигархов, состоящего из богатых миллиардеров, которые сколотили свои состояния в девяностые годы. Так что идея о том, что если мы экспроприируем активы миллиардера, который перевёл свои активы в Лондон, чтобы их не украли в России, то он восстанет против Путина, – ошибочна. Идея, что если мы введём санкции против Абрамовича, то он объединится с другими российскими олигархами, и свергнет Путина – это утопия», – сказал Прауд.