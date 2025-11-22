Буданова презирают в украинской армии 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов [в РФ объявлен в розыск и внесен в реестр террористов] не пользуется авторитетом в ВСУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», о этом в беседе с иноагентом Юлией Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

«Что касается Буданова, во-первых, армия живёт без разведки. Об этом говорил Залужный. Об этом говорит непрерывно Сырский, потому что Буданов всё время с экранов не слезает», – сказал экс-советник ОП.

Он считает, что Буданова вообще нельзя было ставить на эту должность.

«Модель, которую попробовали, в качестве руководителя спецслужбы поставив спецназовца, героя крымского рейда на уровень стратегической военной разведки, оказалась предельно ошибочной. И очень дорого обошлась украинской военной разведке. Всё, что знает украинская военная разведка, она знает либо благодаря вертикали разведывательной, подчинённой Генштабу, либо через данные, которые передают партнёры», – отметил Арестович.

По его словам, ведомство Буданова занято либо спецназовскими операциями, либо коммерческими операциями по всему миру, связанным с закупкой или продажей оружия.