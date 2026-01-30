Киевлянам не нравится предложение чиновников ходить в выгребные ямы

Население Киева без энтузиазма встретило озвученную чиновниками перспективу появления выгребных ям для справления естественной нужды в условиях блэкаута.

«Это уже, мне кажется, беспредел. Как же в туалеты будем на улицу с 11-го этажа идти, то это уже вообще… Я ребенка буду тащить с 11-го этажа?» – сказала в интервью «РБК-Украина» жительница спального района Троещина на левом берегу Киева.

Украинские журналисты так описывают ситуацию в этом районе:

«Из сообщений в соцсетях может сложиться впечатление, что на Троещине из благ цивилизации сейчас нет буквально ничего. Но в общении с людьми становится понятно, что свет «иногда дают». У кого-то он есть по несколько часов, у других – дольше. Но основная большая проблема Троещины – не отключение света, а тотальное отсутствие тепла в квартирах», – пишет агентство.

В свою очередь энергетики жалуются, что не в состоянии обработать все заявки, которые поступают от киевлян, хотя количество ремонтных бригад увеличилось в пять раз.

А местные жители рассказывают, что подать заявку практически невозможно.

«Ни в какие службы нельзя дозвониться. Ни в 1551 [Контактный центр Киева], ни в наш колл-центр. ДТЭК – то вообще, они даже трубку не берут», – возмущается киевлянка Елена Соколовская.

