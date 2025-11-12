Черногория экстрадирует в Россию рязанского навальниста-зоофила

Алексей Топоров.  
12.11.2025 23:58
  (Мск) , Подгорица
Балканы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Скандал, Черногория, экстремизм


Сбежавший после начала СВО в Черногорию рязанский экс-сотрудник признанной в РФ экстремистской ФБК и айтишник Артём Ветров будет принудительно возвращён домой в Рязань.

Релоканта выдворяют из балканской страны за публикацию видео сексуального насилия над собаками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зоозащитников из черногорского движения Kuca zivotinja привлёк телеграм-канал Early Beasts, который вёл Ветров. Туда он регулярно выкладывал видео сексуальных контактов с собаками, а также собственные фото, на которых он позиционировал себя то как трансгендер, то как «зоосексуал» по кличке Фосса.

Они подали заявление в правоохранительные органы, после чего извращенец был задержан полицией Подгорицы. Его действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными, но релоканта вряд ли осудят в Черногории, скорее всего его ожидает депортация в Россию.

На Родине Ветров был известен, как активист запрещённого в России ФБК. Рязанские активисты писали обращения в правоохрантельные органы, требуя дать правовую оценку деятельности экс-навальниста.

Помимо извращенных пристрастий этот человек отличался и скандальным поведением, позиционируя себя как представителя некой высшей касты, а нормальных людей – как «тварьков».

Поэтому, возможно, что по возвращении домой проверка в отношении этого «большого оригинала», который успел опостылить и патриотам, и зоозащитникам, и просто рядовым рязанцам, завершится возбуждением уголовного дела.

