Украинский минздрав принял новый «унифицированный» стандарт госпитализации пациентов. Теперь опасный диагноз не является главным основанием для отправки на больничную койку. Упор делается якобы на «уровень риска и клиническую необходимость».

В бюрократическом опусе прописали требования к плановой и срочной госпитализации. Смысл следующий: какой бы у пациента ни был катастрофический диагноз, если самых выразительных симптомов критического состояния нет (читай, артистических данных, как у Зеленского), хай лечится дома.

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Вся ответственность теперь возлагается на врача, дающего направление в больницу. Обычно это семейный врач. Он должен трепетать и трястись. Ведь если на основании нового стандарта в приемном отделении откажут, а с пациентом что-то случится, ему могут грозить судебные разбирательства.

С другой стороны, ему могут предъявить претензии в неправомерной деятельности недовольное начальство и проверяющие из минздрава. А дальше – обвинения в растрате госсредств (содержание пациента в палате) и возможной коррупции ( а ну как умирающий старичок отдал ему свои копейки за продление жизни?).

Но и старичок обязан доказать, что его диагноз (например, пост-инфарктное состояние после перенесенной операции на сердце, когда требуются реабилитации в стационаре несколько раз в году) не позволяет ему обходиться только домашними или амбулаторными процедурами.

А как доказывать? Говорить: «Доктор, мне очень больно?» Так ведь доктор может и не поверить. Боясь обвинений во взяточничестве, начнет требовать задокументированных доказательств. И хорошо, если у старичка хватит сил и возможностей их предоставить…

Впрочем, «критерии» дают врачу гораздо больше «законных» оснований для отказа, чем для отправки в стационар. И здесь все будет зависеть от его совести и гуманности.

Вот что говорит по данному поводу наш старый знакомый, русский киевлянин и пенсионер Олег, который недавно столкнулся с реалиями госмедицины:

«Хороших, добрых врачей в государственных лечебницах еще очень много. Но, получается, их ставят в такую ситуацию, чтобы они становились нехорошими. Вот я недавно побывал на рентгене. Медсестра гнала всех стариков в шею. Помните, как в фильме Рязанова «Небеса обетованные»: «А ну-ка, говна собачьи, с подскоком!». Так с подскоком я и сделал рентген, результатов которого потом так и не увидел. Мне просто сказали, что все в порядке, и амба. А потом ещё сдал анализ крови, показавший результаты, абсолютно противоположные предыдущему. В лаборатории мне объяснили: какие к нам претензии, у нас реактивов не хватает! Короче: всех этих прелестей Зе-шайке показалось мало, теперь она решила ещё и за госпитализации взяться».

Но запрет госпитализации для страждущих будет куда посерьезнее липового рентгена или анализов. И тем не менее власть в лице минздрава всерьез на него нацелилась. Есть ли тут некая глубинная причина?

Олег считает, что причин три. Первая, она же главная, – выполнение плана по сокращению населения. Вторая – создание новой коррупционной схемы, при которой пациенты платят за размещение в больницах, а откаты собираются и идут далее пакетами наверх. Приблизительно, как с патрульными полицаями, которые «окучивают» каждый свой участок, а потом сбрасываются и пополняют закрома высшего руководства.

И третья – аппетиты ТЦК, коим Зельц поставил задачу изыскать любые возможности либо могилизировать даже тяжко больных, либо драть с них громадные взятки, чтобы в итоге на Банковую отправлялась масштабная дань.

В этом с Олегом согласен еще один наш респондент, экс-военком Андрей. Он поддерживает связь с бывшими коллегами и говорит, что к ним уже поступают «ценные указания» по подготовке к рейдам на станции скорой помощи. Там людоловы будут проверять «целесообразность» отправки в стационары лиц мужского пола.