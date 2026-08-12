«Бывает и похлеще»: украинская дипломатия расценила унижение от спикера польского сейма как «мягкость»

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В сегодняшней Польше нет влиятельных политиков, которые бы не связывали тему Волынской резни с украинцами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-постпред Украины в ЕС, советник подконтрольного Банковой директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии подняли тему визита спикера ВР Руслана Стефанчука, где он услышал весьма нелестные оценки от своего польского коллеги. Так, спикер сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что «ЕС не просто банкомат», более чем прозрачно намекнув на паразитирующий на европейской помощи киевский режим. Более того, он предупредил, что без признания событий на Волыни геноцидом в отношении поляков – Украине не светит членство в ЕС.

Веселовский постарался сгладить эту явно неприятную для Киева ситуацию.

«Разговаривали два руководителя парламентов. Один сказал другому вот это. Второй ему, должно быть, что-то ответил или приберег ответ на будущее», – сказал Веселовский.

По его мнению, особое внимание этому заявлению уделять не следует.

«Потому что это один из многих подобных призывов, которые мы слышим от польских политиков. К счастью, это один из самых мягких по форме призывов, хотя и не мягкий по сути, но фактически сегодня в политическом спектре польском нет влиятельного человека, который бы не связывал слова Волынь, Украина, УПА и геноцид. Эта тема сквозная в польской политике», – подчеркнул укро-дипломат.

Он считает, что Украине не стоит беспокоится, потому что до голосования по членству Украины в ЕС еще далеко – и Польша еще не воспользовалась своим правом вето.