Американский офицер: Главная ошибка Запада – превращение СВО в аналог Второй мировой для русских

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Огромной ошибкой западной коалиции было превращение СВО в войну на выживание для граждан России. Это стало своего рода аналогом Великой Отечественной (Второй мировой войны) для россиян, поддержавших конфликт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной американский офицер Мэтт Виллиамс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению офицера, это произошло осенью 2022-го года, когда при поддержке Запада Украине удалось заставить российскую армию отойти из Харьковской области и Херсона.

«Я тогда был в Харькове. Именно тогда война изменилась, именно тогда Запад и Украина дали понять России, что это надолго, что мы будем поддерживать Украину. И мы увидели успешное наступление, сопровождавшееся спешными отступлениями. Да, тогда было много потерь, но они не были катастрофическими. А тем, кто читает о потерях, я бы сказал, что нужно учитывать контекст и соотносить потери с ведением боевых действий Россией в обеих кампаниях, в которых русские или советские войска побеждали. А когда Россия проигрывала в предыдущие века — (за этим следовало) восстановление после катастрофического первоначального поражения. Об этом нужно помнить, когда мы говорим о потерях», – призвал он.