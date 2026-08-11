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Бандеровцам нельзя оставлять даже клочок земли в качестве собственного государства, потому что оно сразу же станет плацдармом террористической деятельности в РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей» Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство на какое-либо примирение не пойдёт. Поэтому его нужно побеждать. С другой стороны, мы видим, как в части нашей элиты есть настроение «а давайте помиримся, а вот у нас экономика страдает из-за того, что мы ведем войну». Ну, я хорошо знаю тех людей, которые с той стороны – они не будут мириться. Они будут вербовать террористов. У нас любую часть населения, если работать пару десятилетий с ними, можно точно так же сделать из них оголтелых противников России. Но они говорят по-русски, они думают так же, понимают наш менталитет, и они с огромным удовольствием будут убивать нас», – сказал Селиванов.

«Поэтому иначе, как победить их военным путем, мир просто невозможен, нравится нам это или нет. Они сами показывают ударами по нашим городам, что мы не сможем с ними помириться. Если бы даже представить, что фиксируем по линии боевого соприкосновения, что масса негодяев, которые сделали свою жизнь полностью на убийстве русских, они никуда не денутся. Они точно так же будут получать средства от украинского бюджета и от западного бюджета и воевать против нас», – отметил он.