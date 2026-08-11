Милонов: Россия не должна поддаваться на искушение полу-мирием

У России есть силы и ресурсы, чтобы достичь всех целей СВО.

Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил блогеру Амирану Сардарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно, но задача будет выполнена. Просто, у нас выхода нет другого. Нельзя на половине закрыть глаза и сказать «мы в домике». Силы и дух продолжать у нас есть. Ресурсы тоже есть», – сказал Милонов.

Он считает, что любое перемирие станет разбазариванием ресурсов и предательством павших.

«Если мы начали, надо сделать так, чтобы потраченные силы, средства, жизни, здоровье – были потрачены за Родину эффективно. Не останавливаться на каком-то Минском полумирии. Уже это было, мы это проходили сто раз.

Велико искушение сказать: все, закончили. Но мы же видели, что произойдет. Никто не остановится», – подчеркнул Милонов.