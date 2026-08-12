«Сидеть и верить, что не прилетит» – Кулеба настраивает украинцев на жизнь под землей

Игорь Шкапа.  
12.08.2026 16:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


У Украины нет возможности противодействовать ракетным ударам России, но ее жителям не стоит беспокоится, что их страна может проиграть войну.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет возможности противодействовать ракетным ударам России, но ее жителям не стоит беспокоится,...

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«Массированная бомбардировка сама по себе не приводит к поражению той стороны, которую бомбят. Растет количество разрушений, растет количество жертв среди мирного населения. Это ужасно, но сказать, чтобы за счет массированных бомбардировок выигрывались войны – история этого не подтверждает», – пытается утешить соотечественников Кулеба.

При этом он признает, что сбивать российские ракеты нечем, и такая возможность, если и появится, то еще не скоро.

«К сожалению, в 26-м году системно решить проблему антибаллистики не удастся, но, как говорится, борьба будет продолжаться. Что нам остается с вами, как гражданам, учитывая это развитие событий? Нам остается только верить, что сегодня по нам не прилетит, поддерживать друг друга», – увещевал Кулеба.

Впрочем, он признает, что «надежда – это такая себе стратегия», а потому призывает адаптироваться к новой реальности.

«Еще из учебников биологии мы знаем, что выживает не самый сильный, а выживает тот, кто быстрее всего и лучше адаптируется», – фактически призвал украинцев экс-министр к эволюционной борьбе за выживание.

По его словам, Украине нужно исправлять системные ошибки, которые не решались годами.

«А именно – строить больше подземных объектов инфраструктуры, разной инфраструктуры, и гуманитарной, и экономической, чтобы не нужно было бежать до этого убежища», – заявил Кулеба.

Напомним, что еще до начала СВО тогдашний президент Украины Петр Порошенко, признанный в РФ террористом, заявлял:

«У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах».

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